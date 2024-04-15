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ПОЛІТИКА

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України дає Заходу більше часу на адаптацію – FT

15 квітня 2024, 18:31
Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України дає Заходу більше часу на адаптацію – FT
Чеська ініціатива має стати зразком для наслідування, доки європейська оборонна промисловість не зможе самостійно виробляти достатню кількість боєприпасів.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів привернула значну міжнародну увагу. Це позитивний момент. Наразі закупівля європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах — це єдиний спосіб швидко забезпечити Україну необхідними снарядами. Адже європейська оборонна промисловість поки що не в змозі задовольнити високий попит на боєприпаси в Україні. Країни Європи працюють над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.

Про це пише Financial Times.

"Ми ніколи не змогли б досягти таких багатообіцяючих показників без потужної початкової підтримки Данії та Нідерландів, а також близько 20 інших країн, які згодом приєдналися до нас і пообіцяли свою допомогу", — зазначає прем'єр-міністр Чехії.

Чехія надала Україні понад 1 млн великокаліберних боєприпасів за останні два роки. Це свідчить про те, що нинішня ініціатива не є одноразовою акцією.

"Ця ініціатива також має іншу, не менш важливу мету: дати Заходу більше часу на адаптацію", — додає прем'єр-міністр Чехії.

Країни Європи повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападників. Інакше їм загрожує небезпека в епоху відновлення конкуренції з росією та іншими агресивними гравцями.

Прем'єр-міністр також вважає, що зміни уже відбуваються в країнах Європи: вони інвестують набагато більше коштів у безпеку і модернізують збройні сили. НАТО також розширюється. Тепер більше країн усвідомлюють загрозу з боку росії.

війнаЧехіябоєприпасидопомога Україні

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