Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України дає Заходу більше часу на адаптацію – FT
Чеська ініціатива щодо боєприпасів привернула значну міжнародну увагу. Це позитивний момент. Наразі закупівля європейськими країнами додаткових артилерійських боєприпасів в інших країнах — це єдиний спосіб швидко забезпечити Україну необхідними снарядами. Адже європейська оборонна промисловість поки що не в змозі задовольнити високий попит на боєприпаси в Україні. Країни Європи працюють над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями.
Про це пише Financial Times.
"Ми ніколи не змогли б досягти таких багатообіцяючих показників без потужної початкової підтримки Данії та Нідерландів, а також близько 20 інших країн, які згодом приєдналися до нас і пообіцяли свою допомогу", — зазначає прем'єр-міністр Чехії.
Чехія надала Україні понад 1 млн великокаліберних боєприпасів за останні два роки. Це свідчить про те, що нинішня ініціатива не є одноразовою акцією.
"Ця ініціатива також має іншу, не менш важливу мету: дати Заходу більше часу на адаптацію", — додає прем'єр-міністр Чехії.
Країни Європи повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки має передбачати набагато більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападників. Інакше їм загрожує небезпека в епоху відновлення конкуренції з росією та іншими агресивними гравцями.
Прем'єр-міністр також вважає, що зміни уже відбуваються в країнах Європи: вони інвестують набагато більше коштів у безпеку і модернізують збройні сили. НАТО також розширюється. Тепер більше країн усвідомлюють загрозу з боку росії.