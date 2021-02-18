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Україна посіла четверте місце в одиночному міксті ЧС з біатлону

Збірна України у складі Артема Прими та Дар'ї Блашко фінішувала четвертою в одиночній змішаній естафеті (6+7,5 км) на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).
Україна посіла четверте місце в одиночному міксті ЧС з біатлону Фото: radiosvoboda.org

Українці мали 35,9 секунди відставання і використали 2 додаткові патрони на вогневих рубехах, передає Укрінформ.

"Золото" виграли французи, які показали час 36 хвилин 42,4 секунди і використали 5 додаткових патронів. 

Другою була команда Норвегії (+2,8 секунди відставання; 9), третьою - Швеціяї (+22,6; 8). 

У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети.

Завершиться 55-й чемпіонат світу з біатлону 21 лютого мас-стартами.

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18 02 2021 17:09
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