СПОРТ НОВИНИЗбірна України у складі Артема Прими та Дар'ї Блашко фінішувала четвертою в одиночній змішаній естафеті (6+7,5 км) на чемпіонаті світу з біатлону в Поклюці (Словенія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна посіла четверте місце в одиночному міксті ЧС з біатлону
Фото: radiosvoboda.org
Українці мали 35,9 секунди відставання і використали 2 додаткові патрони на вогневих рубехах, передає Укрінформ.
"Золото" виграли французи, які показали час 36 хвилин 42,4 секунди і використали 5 додаткових патронів.
Другою була команда Норвегії (+2,8 секунди відставання; 9), третьою - Швеціяї (+22,6; 8).
У суботу, 20 лютого, в Поклюці пройдуть класичні естафети.
Завершиться 55-й чемпіонат світу з біатлону 21 лютого мас-стартами.
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