США можуть обмежити в’їзд частині делегації Ірану на ЧС-2026

24 квітня 2026, 21:07
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Команду планують допустити на турнір.

Збірна Ірану зможе виступити на чемпіонаті світу-2026 з футболу, однак США можуть не впустити на територію країни членів іранської делегації, які супроводжують футболістів.

Про це повідомляє The Athletic із посиланням на слова державного секретаря США Марко Рубіо.

Обмеження можуть торкнутися не самих футболістів, а персоналу збірної і навіть журналістів, якщо з'явиться інформація про їхній зв'язок із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

"З боку США немає жодних вказівок, що забороняють іранській команді приїхати. Проблема з Іраном буде не в їхніх спортсменах, а в деяких інших людях, яких вони захочуть взяти з собою. Деякі з них можуть бути пов'язані з КВІР. Ми, можливо, не зможемо їх впустити, але не самих спортсменів", – заявив Рубіо.

Згідно з розкладом, збірна Ірану має провести три матчі групового етапу в США в червні – два в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії та Бельгії, і один у Сіетлі проти Єгипту.

Федерація футболу Ірану на тлі військового конфлікту намагалася перенести матчі ЧС-2026 зі США до Мексики, але отримала відмову.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії на турнірі зіграють одразу 48 збірних. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом.

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

