США можуть обмежити в’їзд частині делегації Ірану на ЧС-2026

Збірна Ірану зможе виступити на чемпіонаті світу-2026 з футболу, однак США можуть не впустити на територію країни членів іранської делегації, які супроводжують футболістів.

Про це повідомляє The Athletic із посиланням на слова державного секретаря США Марко Рубіо.

Обмеження можуть торкнутися не самих футболістів, а персоналу збірної і навіть журналістів, якщо з'явиться інформація про їхній зв'язок із Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР).

"З боку США немає жодних вказівок, що забороняють іранській команді приїхати. Проблема з Іраном буде не в їхніх спортсменах, а в деяких інших людях, яких вони захочуть взяти з собою. Деякі з них можуть бути пов'язані з КВІР. Ми, можливо, не зможемо їх впустити, але не самих спортсменів", – заявив Рубіо.

Згідно з розкладом, збірна Ірану має провести три матчі групового етапу в США в червні – два в Лос-Анджелесі проти Нової Зеландії та Бельгії, і один у Сіетлі проти Єгипту.

Федерація футболу Ірану на тлі військового конфлікту намагалася перенести матчі ЧС-2026 зі США до Мексики, але отримала відмову.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Уперше в історії на турнірі зіграють одразу 48 збірних. Мундіаль триватиме 39 днів, за які буде зіграно 104 матчі, що також стане рекордом.