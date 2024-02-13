Міжнародна федерація хокею не включила збірні росії та білорусі до сезону 2024/25

Рада федерації дійшла висновку, що повернення збірних цих країн до змагань є небезпечним.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) знову не включила збірні росії та білорусі до сезону 2024/25, тим самим продовживши заборону на участь збірних у змаганнях.

Про це йдеться у повідомленні IIHF.

"Під час одного зі своїх регулярних запланованих засідань, Рада IIHF розглянула поточні ризики для безпеки, пов'язані з відновленням участі національних і клубних збірних росії та білорусі в змаганнях IIHF. На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення команд росії та білорусі до змагань IIHF поки небезпечно", – йдеться у повідомленні IIHF.

Таким чином, росія і білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024/2025.

Це рішення також стосуватиметься білоруської команди щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року.

"Як і в останні роки, Рада ІІХФ продовжуватиме стежити за ситуацією, щоб визначити, чи можна безпечно відновити росію та білорусь у сезоні чемпіонату 2025/2026 у травні 2025 року на засіданні Ради IIHF перед щорічним конгресом IIHF", – додали у федерації.