Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міжнародна федерація хокею не включила збірні росії та білорусі до сезону 2024/25

13 лютого 2024, 11:51
Міжнародна федерація хокею не включила збірні росії та білорусі до сезону 2024/25
Хокей
Рада федерації дійшла висновку, що повернення збірних цих країн до змагань є небезпечним.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) знову не включила збірні росії та білорусі до сезону 2024/25, тим самим продовживши заборону на участь збірних у змаганнях.

Про це йдеться у повідомленні IIHF.

"Під час одного зі своїх регулярних запланованих засідань, Рада IIHF розглянула поточні ризики для безпеки, пов'язані з відновленням участі національних і клубних збірних росії та білорусі в змаганнях IIHF. На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення команд росії та білорусі до змагань IIHF поки небезпечно", – йдеться у повідомленні IIHF.

Таким чином, росія і білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF сезону 2024/2025. 

Це рішення також стосуватиметься білоруської команди щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який відбудеться в серпні 2024 року.

"Як і в останні роки, Рада ІІХФ продовжуватиме стежити за ситуацією, щоб визначити, чи можна безпечно відновити росію та білорусь у сезоні чемпіонату 2025/2026 у травні 2025 року на засіданні Ради IIHF перед щорічним конгресом IIHF", – додали у федерації.

хокейзмаганнявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Політика
Зміна командування ЗСУ. Не варто робити з військових командирів знаменитостей – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 23:14
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Політика
Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону. російські міфи і війна, геноцид та фашизм – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 15:01
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Політика
Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер
Переклад iPress – 12 лютого 2024, 12:48
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Політика
В Авдіївці росіяни загрожують українському гарнізону. На українське командування чекає непросте рішення – Том Купер
Переклад iPress – 11 лютого 2024, 22:24
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Політика
Puttin` on the Ritz. путін ледь не до смерті замордував Карлсона двогодинним уроком історії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 14:05
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Політика
Звільнення генерала Залужного. Як відреагували західні медіа
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 12:17
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Політика
Країни Балтії будують єдину лінію оборони для захисту від росії. Виходячи з досвіду України, лінія оснащена бункерами – Юстина Будгінайте-Фроулі
Переклад iPress – 09 лютого 2024, 00:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється