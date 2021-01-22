СПОРТ НОВИНИСьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) продовжить у п'ятницю, 22 січня, чоловіча індивідуальна гонка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кубок світу з біатлону: сьогодні в Антгольці - чоловіча індивідуальна гонка
23 і 24 січня в Антгольці також пройдуть масстарти і класичні естафети
Фото: EPA/UPG
Збірну України на 20-кілометровій дистанції з чотирма вогневими рубежами о 14.15 за київським часом представлятимуть Руслан Ткаленко (12-й стартовий номер), Дмитро Підручний (32), Артем Прима (35), Антон Дудченко (77) та Артем Тищенко (94), передає "Укрінформ".
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22 01 2021 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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