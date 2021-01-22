Кубок світу з біатлону: сьогодні в Антгольці - чоловіча індивідуальна гонка 23 і 24 січня в Антгольці також пройдуть масстарти і класичні естафети

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці (Італія) продовжить у п'ятницю, 22 січня, чоловіча індивідуальна гонка.

Фото: EPA/UPG

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