Юрай Санітра: Можливості нашої підготовки неможливо порівнювати з іншими
Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра стверджує, що можливості для підготовки нашої команди в міжсезоння були набагато гіршими, ніж у команд суперників, повідомляє "Укрінформ".
"Поки що пройшла лише половина сезону, робити аналіз рано. Це особливий сезон, потрібно це розуміти. Ми зараз не працюємо по системі, а в більшій мірі підлаштовуємось під ситуацію. Це все має вплив і на тренувальний процес, і на психологічний стан спортсменів", - сказав Юрай Санітра.
"Звичайно, хтось скаже, що і інші команди знаходяться в таких умовах, але потрібно розуміти, що можливості нашої підготовки і можливості команд, з якими ми боремося, неможливо порівнювати. Влітку ми готувалися в гірших умовах. Ясно, що хтось краще, хтось гірше пристосувався до цієї ситуації, але за себе можу сказати, що роблю максимум в нинішніх умовах. Спортсмени також віддаються на тренуваннях, тому ми маємо отримати дивіденди за наші труди у вигляді гарного результату", - висловився головний тренер збірної України з біатлону.
Нагадаємо, що Україна посіла 10 місце Кубка світу з біатлону в Обергоф
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