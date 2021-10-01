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Україна посіла 10 місце у міксті Кубка світу з біатлону в Обергоф

За нашу команду виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний
10-те місце посіла у неділю збірна України у класичній змішаній естафеті (2х6+2х7,5 км) V етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).
Україна посіла 10 місце у міксті Кубка світу з біатлону в Обергоф Фото: з вільних джерел

За нашу команду виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, які на 2 хвилини 15,9 секунди відстали від лідерів, використали 8 додаткових патронів і мали 1 штрафне коло, передає "Укрінформ".

Першими ж на фініші були представники російської команди (7 додаткових патронів; 0 штрафних кіл), другими - норвежці (+0,7 секунди відставання; 7; 0), третіми - французи (+12,1; 6; 0).   

Загалом стартували 24 збірні. 

V етап Кубка світу з біатлону завершиться сьогодні одиночною змішаною естафетою (6+7,5 км). За Україну виступатимуть Віта Семеренко та Антон Дудченко.

Нагадаємо, що Тіріль Екгофф виграла спринт етапу Кубка світу з біатлону в Австрії

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10 01 2021 14:45
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