СПОРТ НОВИНИ10-те місце посіла у неділю збірна України у класичній змішаній естафеті (2х6+2х7,5 км) V етапу Кубка світу в Обергофі (Німеччина).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна посіла 10 місце у міксті Кубка світу з біатлону в Обергоф
За нашу команду виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний
Фото: з вільних джерел
За нашу команду виступали Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний, які на 2 хвилини 15,9 секунди відстали від лідерів, використали 8 додаткових патронів і мали 1 штрафне коло, передає "Укрінформ".
Першими ж на фініші були представники російської команди (7 додаткових патронів; 0 штрафних кіл), другими - норвежці (+0,7 секунди відставання; 7; 0), третіми - французи (+12,1; 6; 0).
Загалом стартували 24 збірні.
V етап Кубка світу з біатлону завершиться сьогодні одиночною змішаною естафетою (6+7,5 км). За Україну виступатимуть Віта Семеренко та Антон Дудченко.
Нагадаємо, що Тіріль Екгофф виграла спринт етапу Кубка світу з біатлону в Австрії
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10 01 2021 14:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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