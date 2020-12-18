СПОРТ НОВИНИОлімпійська чемпіонка Тіріль Екгофф з Норвегії перемогла у спринтерській гонці четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що триває у Гохфільцені (Австрія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тіріль Екгофф виграла спринт етапу Кубка світу з біатлону в Австрії
Загалом у гонці стартували 106 біатлоністок
Фото: Getty Images
Екгофф подолала дистанцію за 19 хвилин 38 секунд і припустилася 1 промаху на вогневих рубежах, передає "Укрінформ".
"Срібло" та "бронза" також в активі норвежок. Ингрид-Ландмарк Тандревольд відстала на 7,6 секунди (0 промахів), Марте Олсбю-Ройзланд - на 24,6 (1).
Серед українок кращою була Дар'я Блашко - 34-те місце (+1.35,1; 1). Юлія Джима прийшла 40-ю, Валя Семеренко - 57-ю, Анастасія Меркушина - 60-ю, Олена Підгрушна - 63-ю.
Загалом у гонці стартували 106 біатлоністок.
19 грудня у Гохфільцені пройдуть гонки переслідування.
Завершиться австрійський етап Кубка світу 20 грудня масстартами.
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