Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Кубок світу з біатлону: другий етап в Контіолахті відкривають спринтерські гонки

До 6 грудня в Контіолахті також пройдуть гонки переслідування та класичні естафети
Другий етап Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) розпочнеться у четвер, 3 грудня, спринтерськими гонками.
Кубок світу з біатлону: другий етап в Контіолахті відкривають спринтерські гонки Фото: radiosvoboda.org

Чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами (початок о 14.30) пройде за участю українців Артема Прими (9-й стартовий номер), Дмитра Підручного (45), Богдана Цимбала (47), Руслана Ткаленка (67) і Антона Дудченка (102), передає "Укрінформ".

У жіночій індивідуальній гонці на 7,5 км (початок о 17.30) Україну представлятимуть Валя Семеренко (14), Юлія Джима (42), Олена Підгрушна (46), Дар'я Блашко (65) і Катерина Бех (102).

До 6 грудня в Контіолахті також пройдуть гонки переслідування та класичні естафети.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.

Нагадаємо, що 28 листопада стартував Кубок світу з біатлону 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 12 2020 10:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.