Кучма назвав умову, за якої можливе скасування "блокади ОРДЛО"
"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО", - навела Дарка Оліфер слова Кучми у Facebook, повідомляє "Українська правда".
"Для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки. Така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод", - додала Оліфер.
Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
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