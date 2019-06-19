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Кучма назвав умову, за якої можливе скасування "блокади ОРДЛО"

"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності"
Рада національної безпеки і оборони може переглянути торгівельні обмеження по відношенню до ОРДЛО тільки після повернення українських активів в українське правове поле.
Кучма назвав умову, за якої можливе скасування "блокади ОРДЛО" Леонід Кучма. print screen

"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО", - навела Дарка Оліфер слова Кучми у Facebook, повідомляє "Українська правда".

"Для істотного прогресу у роботі ТКГ потрібна політична воля лідерів країн Нормандської четвірки. Така зустріч могла б дати сутнісний імпульс для прогресу за всіма напрямками реалізації Мінських угод", - додала Оліфер.

Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

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19 06 2019 19:04
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