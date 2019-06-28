Кучма проінспектував розведення сил біля Станиці Луганської

"Моє завдання - подивитися, як ті рішення, які, в тому числі з розведення сил, виконуються"

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма 28 червня відвідає Луганську область, щоб особисто простежити за тим, як проходить розведення сил біля Станиці Луганської.

У 2016 році другий президент України особисто підписував рамкову угоду про розведення сил на Донбасі, повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

"Хочу підкреслити: я тільки уповноважений Президента в Тристоронній контактній групі в Мінську. Так що я не приїхав сюди вирішувати питання за Кабінет Міністрів або, не дай Бог, за Президента. Моє завдання - подивитися, як ті рішення, які, в тому числі з розведення сил, виконуються", - процитувала Кучму його прес-секретар.



Фото: facebook.com/darka.olifer

Видання "Новости Донбасса" пише, що в рамках розведення сил українські військовослужбовці відійшли на 500 метрів від позицій біля моста в Станиці Луганській, незаконні збройні формування - на 1,5 кілометра. На місці розбирають бетонні блоки, які служили укриттям для військових.

Після остаточного розведення сил буде відремонтовано міст через Сіверський Донець. Міжнародний комітет Червоного Хреста виділив 60 мільйонів євро на ремонт.

Як повідомив Кучма, за умови дотримання перемир'я, ремонт моста може зайняти 1,5-3 місяці.

Кучма також розповів, що на початку наступного тижня в Станицю Луганську приїде спеціальна урядова комісія, яка повинна визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтової території і намітити шляхи їх вирішення.

"Твердо підкреслюю: Україна піде до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життів кожного українського воїна і кожного мирного жителя прифронтових територій - одне з найбільших і пріоритетних національних інтересів. Так само, як і наша територіальна цілісність", - сказав Кучма.



Фото: facebook.com/darka.olifer

Восени 2016 року учасники програми Тристоронньої контактної групи підписали угоду про розведення сил і засобів біля трьох населених пунктів на лінії розмежування - в Петровському, Золотому і Станиці Луганській. Рамкова угода передбачає розведення сил на кілометр углиб і вшир.

Відведення тоді відбулося лише в районах перших двох населених пунктів - біля Золотого 1 жовтня 2016 року, а біля Петровського 7 жовтня 2016 року. Біля Станиці Луганської розведення сил відклали, зіславшись на обстріли. Після цього відведення сил на цій ділянці постійно зривалося і почалося тільки 26 червня 2019 року.

Нагадаємо, що Голова української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма вважає, що українські війська під час режиму тиші на Донбасі не мають відповідати на "провокаційні обстріли" з цивільних об’єктів.