Кулеба бойкотуватиме зустріч ОБСЄ через присутність Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде бойкотувати міністерське засідання ОБСЄ через присутнього на ньому глави МЗС росії Лаврова.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав на Facebook-сторінці.

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. І ось чому: 30 листопада – 1 грудня в м. Скоп'є відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ", - йдеться в дописі.

За словами Ніколенка, Україна вдячна Північній Македонії як головуючої в цьому році держави і особисто міністру закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм і непохитну відданість захисту принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Ми окремо вдячні Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування. рф послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Ррсія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії.", - сказав речник.

Він додав, що за таких умов присутність делегації з росії на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення росії до України лише посилюватиме кризу, в яку рф загнала ОБСЄ.

"Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту. З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського", - підсумував Олег Ніколенко.

Сьогодні стало відомо, що Лавров через Болгарію полетить на зустріч ОБСЄ.