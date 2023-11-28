Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Кулеба бойкотуватиме зустріч ОБСЄ через присутність Лаврова

28 листопада 2023, 15:16
Кулеба бойкотуватиме зустріч ОБСЄ через присутність Лаврова
Фото: з вільних джерел
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба буде бойкотувати міністерське засідання ОБСЄ через присутнього на ньому глави МЗС росії Лаврова.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав на Facebook-сторінці.

"Делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. І ось чому: 30 листопада – 1 грудня в м. Скоп'є відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ", - йдеться в дописі. 

За словами Ніколенка, Україна вдячна Північній Македонії як головуючої в цьому році держави і особисто міністру закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм і непохитну відданість захисту принципів і зобов'язань ОБСЄ. 

"Ми окремо вдячні Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування. рф послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Ррсія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії.", - сказав речник. 

Він додав, що за таких умов присутність делегації з росії на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення росії до України лише посилюватиме кризу, в яку рф загнала ОБСЄ.

"Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту. З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського", - підсумував Олег Ніколенко. 

Сьогодні стало відомо, що Лавров через Болгарію полетить на зустріч ОБСЄ.

 

ОБСЄЛавровКулеба

Останні матеріали

Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Хліб та Видовища
Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 15:44
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Політика
Патова ситуація у війні. Істотні гарантії безпеки Україні переконали б москву, що вона ніколи не визначатиме майбутнє України – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 14:09
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Політика
Сіра зона: міграція. Настрої виборців є вразливістю національної безпеки, якою вміло користується росія – Едвард Лукас
Переклад iPress – 28 листопада 2023, 11:55
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Політика
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 12:50
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 01:06
Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється