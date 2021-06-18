ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у телефонній розмові обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба і Нуланд телефоном обговорили підготовку візиту Зеленського до США
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала його про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві 16 червня
Фото: з вільних джерел
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС України.
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із заступницею державного секретаря США Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала його про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві 16 червня", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, Нуланд розповіла, що у ході переговорів президент США Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною.
"Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами", - ідеться в повідомленні.
Також повідомляється, що співрозмовники обговорили підготовку до візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним.
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