Кулеба нагадав про сучасні винищувачі для України після нічної атаки рф

Міністр закликав захистити насамперед дітей від російського терору.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний ракетнийудар росіян по українських містах, внаслідок яких загинули мирні мешканці. Зокрема, діти.

Допис очільника МЗС з'явився у його Twitter.

За його словами удари рф, "які вбивають уві сні невинних українців, - відповідь росії на всі мирні ініціативи".

"Шлях до миру - вигнати росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - йдеться у дописі Кулеби.

Нагадаємо, вночі 28 квітня під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетами по українських містах, зокрема по Умані. Станом на 10 ранку відомо про десятьох загиблих мешканців міста. Серед жертв атаки окупантів є двоє десятирічних дітей.