Кулеба назвав термін підписання довгоочікуваної угоди про ЗВТ з Туреччиною
Про це у статті для Atlantic Council, опублікованій у четвер, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".
"Наразі готується низка угод та документів до Стратегічної ради наступного року. Обидві сторони розглядають зустріч у лютому 2022 року як можливість нарешті підписати довгоочікувану турецько-українську угоду про вільну торгівлю після багатьох років переговорів", - написав Кулеба.
Після набуття чинності ця угода про вільну торгівлю значно посилить і без того міцні торговельні зв’язки між двома чорноморськими державами та сприятиме встановленню нових ділових зв’язків, додав міністр.
У 2012 році завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів з Анкарою публічно поставив тогочасний глава держави Віктор Янукович.
Мету укласти угоду переслідував і Петро Порошенко, коли сам став президентом.
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.
Президент Володимир Зеленський у березні 2020 року заявляв, що до підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною "залишився всього один крок".
У червні 2021 року глава МЗС Дмитро Кулеба дав прогноз, що Україні та Туреччині до укладання Угоди про вільну торгівлю лишилося зробити останній крок, найважливіший та найчутливіший.
Нагадаємо, що Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі
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