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Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі
У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку
Фото: gettyimages.com
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі "Свобода слова"
"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - сказав Кулеба.
І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону".
Кулеба додав, що Україна постійно порушує з американськими партнерами питання безвізу, як і з Канадою та Британією.
Нагадаємо, тиждень тому Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.
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