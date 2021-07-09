У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між країнами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі "Свобода слова"

"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - сказав Кулеба.

І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону".

Кулеба додав, що Україна постійно порушує з американськими партнерами питання безвізу, як і з Канадою та Британією.

Нагадаємо, тиждень тому Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.