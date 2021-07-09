Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку
Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між країнами.
Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі Фото: gettyimages.com
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в програмі "Свобода слова"
 
"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, тому що  ми хочемо зміцнювати нашу економіку", - сказав Кулеба.
 
І ми всі розуміємо, що якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону".
 
Кулеба додав, що Україна постійно порушує з американськими партнерами питання безвізу, як і з Канадою та Британією.
 
Нагадаємо, тиждень тому Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2021 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.