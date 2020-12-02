ЄС і Україна посилять роботу над оновленням Угоди про зону вільної торгівлі

Варгеї також повідомив, що пріоритетом буде підписання в 2020 році угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір

"За перші три роки існування Угоди про асоціацію ми змогли збільшити торгівлю наполовину. Ми продовжимо підтримувати Україну в імплементації Угоди про асоціацію, щоб досягти переваг, які це принесе Україні і народу цієї країни", - підкреслив єврокомісар.

Європейський Союз і Україна домовились посилити роботу, щоб у наступному році оновити Угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, повідомив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми також погодилися розвинути нашу роботу, щодо перегляду Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і додатків до неї наступного року. І наші колеги дуже уважно стежитимуть за сферами, в яких ми можемо доповнити угоду, згідно з правилами. І ми повернемось до цієї теми дуже скоро, так, щоб у нас була дуже коротка і ефективна процедура в наступному році, щоб оновити угоду", - сказав він на прес-брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком в Києві у вівторок.

Варгеї також повідомив, що пріоритетом буде підписання в 2020 році угоди між Україною та ЄС про спільний авіапростір.

"За перші три роки існування Угоди про асоціацію ми змогли збільшити торгівлю наполовину. Ми продовжимо підтримувати Україну в імплементації Угоди про асоціацію, щоб досягти переваг, які це принесе Україні і народу цієї країни", - підкреслив єврокомісар.

Він зазначив, що прагнув приїхати в Україну якомога раніше, щоб повідомити, що ця Єврокомісія зацікавлена в посиленні економіки країн "Східного партнерства".

"Ми повинні працювати над усіма сферами, де ми можемо повернути приріст робочих місць в Україні, особливо коли йдеться про зв'язок, "Зелену угоду", енергію, транспорт, освіту - все, що може сприяти створенню сильної економіки в Україні. Ми погодилися з прем'єр-міністром, що це наш спільний пріоритет і це також повинно збільшити іноземні прямі інвестиції в цю країну", - сказав Варгеї.

Також він підкреслив, що Україна і ЄС будуть разом працювати над створенням бізнес-середовища, заснованого на верховенстві права, викоріненням корупції та впливу олігархів.

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