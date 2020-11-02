Україна і Канада готові до формальних переговорів про розширення ЗВТ - Гончарук
Технічні консультації про розширення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою на рівні експертів завершилися, повідомляє "Економічна правда".
Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського уряду.
10 лютого Гончарук зустрівся з пані послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.
"Найактуальнішим питанням наших двосторонніх відносин є розширення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю у сфері послуг та інвестицій. За моєю інформацією, технічні консультації на рівні експертів завершено. Тепер ми маємо розпочати формальні переговори про розширення", - сказав Гончарук.
"Важливо, щоб відповідні директиви від уряду Канади та президента України були отримані у найближчі тижні", - додав він.
Прем'єр також розповів, що у травні цьогоріч запланований приїзд до України спеціальної оцінювальної місії Департаменту імміграції Канади, спрямований на лібералізацію візової політики для українців.
Нагадаємо, що канадські фахівці долучилися до розслідування катастрофи МАУ в Ірані.
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