Кулеба назвав три найвищі пріоритети України щодо НАТО

Міністр підкреслив, що чинний уряд, як і попередній, має завдання досягти критеріїв членства України в Альянсі до 2024 року

"Перше - це набуття Україною статусу учасника Програми розширених можливостей. Друге - це модернізація комплексного пакета допомоги Україні. Третє - відновлення повноцінної роботи Комісії Україна-НАТО", - сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав три найвищі пріоритети, які він ставить щодо інтеграції України до НАТО.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Перше - це набуття Україною статусу учасника Програми розширених можливостей. Друге - це модернізація комплексного пакета допомоги Україні. Третє - відновлення повноцінної роботи Комісії Україна-НАТО", - сказав Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що чинний уряд, як і попередній, має завдання досягти критеріїв членства України в Альянсі до 2024 року.

"Програма дій уряду залишається чинною, оскільки немає нової програми. Отже, завдання стоїть. Але для мене це завдання стоїть безвідносно до того, прописане воно десь чи ні. Це стосується як НАТО, так і ЄС", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей торік у листопаді.

Програма розширених можливостей дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань. На сьогодні до програми входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія.

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