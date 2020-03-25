Взаємосумісність між Україною та НАТО зростає - Пристайко
Сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО - це доказ того, що взаємосумісність між Україною та НАТО зростає, повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Взаємосумісність між Україною та НАТО зростає, як і рівень довіри. Яскравий доказ - сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО. І це лише початок. Україна є надійним партнером альянсу у боротьбі за мир та безпеку", - написав він у Twitter у середу.
Як повідомляє Офіс віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію на участь в операціях Сил швидкого реагування НАТО (NRF) у 2019 році.
Сили реагування НАТО - це мобільні військові з'єднання і підрозділи, які перебувають у постійній бойовій готовності й складаються з сухопутних, повітряних і морських військ, сил національного призначення.
Зазначається, що в 2020 році підрозділ українських Сил спеціальних операцій заступить на бойове чергування у складі Сил реагування НАТО. Вперше в історії було залучено військову частину з країни, яка не є членом НАТО.
Наголошується, що метою України є, щоб у 2021 році ще один підрозділ був готовий виконувати завдання у складі Сил реагування НАТО.
Нагадаємо, що НАТО очікує додаткової допомоги з боку України
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