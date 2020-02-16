НАТО очікує додаткової допомоги з боку України - генсек
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО.
"Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу", - наголосив Зеленський.
Окремо президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні.
Фото: Європейська правда
Українська сторона також порушила питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.
Крім того, сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня та ситуацію на Донбасі.
Зеленський, зокрема, подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.
У січні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив про план України надіслати 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як альянс відновить її роботу.
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