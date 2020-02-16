Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАТО очікує додаткової допомоги з боку України - генсек

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО
Українська сторона також порушила питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями. Крім того, сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня та ситуацію на Донбасі.
НАТО очікує додаткової допомоги з боку України - генсек Фото: zn.ua

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях, і наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру завдяки відновленню Нормандського формату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО.

"Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу", - наголосив Зеленський.

Окремо президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, які є ефективним інструментом системних перетворень у країні.

Фото: Європейська правда

Українська сторона також порушила питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.

Крім того, сторони обговорили виконання домовленостей після зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня та ситуацію на Донбасі.

Зеленський, зокрема, подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.

У січні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба повідомив про план України надіслати 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як альянс відновить її роботу.

Читайте також: В ОП розказали про плани Зеленського на Мюнхенській конференції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2020 11:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.