В ОП розказали про плани Зеленського на Мюнхенській конференції

"14-15 лютого Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Німеччини для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки"

У межах конференції Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, зазначили в ОП. Також президент проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав. Із ким саме - не уточнено.

Офіс глави держави офіційно підтвердив участь Володимира Зеленського в Мюнхенській конференції з питань безпеки і розповів про його плани в рамках заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"14-15 лютого Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Німеччини для участі у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки", - йдеться в повідомленні пресслужби офісу, оприлюдненому у четвер, 13 лютого.

У межах конференції Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, зазначили в ОП. Також президент проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав. Із ким саме - не уточнено.

Як повідомлялось, в рамках Мюнхенської конференції відбудеться "Український ланч", на якому виступлять чинний глава ОБСЄ прем’єр-міністр Албанії Еді Рама та заступник генсека НАТО Мірче Джоане.

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