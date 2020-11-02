ПОЛІТИКА НОВИНИЗакон передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Митної служби і Податкової
Документ також передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби із поштовою контрабандою
Фото: president.gov.ua
Президент Володимр Зеленьский підписав закон, який передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, повідомляє "Економічна правда".
Закон передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи.
Документ також передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби із поштовою контрабандою.
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11 02 2020 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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