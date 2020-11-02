Зеленський підписав закон про єдину юрособу для Митної служби і Податкової Документ також передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби із поштовою контрабандою

Закон передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи.

Фото: president.gov.ua

Президент Володимр Зеленьский підписав закон, який передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, повідомляє "Економічна правда". Закон передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи. Документ також передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби із поштовою контрабандою. Читайте також: На сайті митниці запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто.

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