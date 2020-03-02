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На сайті митниці запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто

Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги
Через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.
На сайті митниці запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто Фото: УкрМедіа

Сайт Державної митної служби відкрив розділ, через який можливо самостійно задекларувати ввезений автомобіль? повідомляє "Економічна правда".

Ознайомитися з розділом можна тут.

Через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.

Готову митну картку (або картку відмови) надсилатимуть в електронному вигляді.

Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги. 

Якщо декларацію не встигнуть опрацювати протягом доби, то її можуть не прийняти через зміну курсу валют тощо. В такому випадку декларацію потрібно буде подати заново наступного дня.

Раніше у Фіскальній службі не радили самостійно заповнювати митну декларацію, адже її заповнення "потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення", а отже потребує залучення митного брокера.

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03 02 2020 14:43
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