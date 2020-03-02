На сайті митниці запрацював онлайн-сервіс розмитнення авто
Сайт Державної митної служби відкрив розділ, через який можливо самостійно задекларувати ввезений автомобіль? повідомляє "Економічна правда".
Ознайомитися з розділом можна тут.
Через сайт громадяни України можуть подати попередню або основну електронну декларацію, а потім відслідковувати її статус.
Готову митну картку (або картку відмови) надсилатимуть в електронному вигляді.
Декларації обробляються працівниками митниці в порядку загальної черги.
Якщо декларацію не встигнуть опрацювати протягом доби, то її можуть не прийняти через зміну курсу валют тощо. В такому випадку декларацію потрібно буде подати заново наступного дня.
Раніше у Фіскальній службі не радили самостійно заповнювати митну декларацію, адже її заповнення "потребує спеціальних знань та певного програмного забезпечення", а отже потребує залучення митного брокера.
Читайте також: "Митниця в смартфоні" - ДМС анонсувала додаток "e-Borders"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею