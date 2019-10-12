"Митниця в смартфоні" - ДМС анонсувала додаток "e-Borders"
У Державній митній службі планують у 2020 році запустити мобільний додаток "e-Borders", який дозволить через смартфон отримувати всі сервіси від митниці та слідкувати за ситуацією на кордоні онлайн, повідомляє "Економічна правда".
"Ми хочемо запровадити наступного року мобільний додаток "e-Borders", який спільно з нашими колегами з Державної прикордонної служби дозволить кожній людині не тільки розуміти, що реально відбувається на кордоні, але і отримувати в режимі онлайн ті сервіси, які має надавати держава для тих, хто хоче перетинати кордон", -заявив Максим Нефьодов.
За півроку на митниці планують переглянути систему управління ризиками та відкрити систему бізнес-аналітики.
Зокрема, запрацює портал відкритих даних та автоматичні сервіси для класифікації та інтеграції з базами інших країн.
"У нас є зобов’язання, згідно з указом президента, відкрити знеособлену інформацію щодо митної вартості товарів.
Ми дуже хочемо запровадити вже протягом найближчих місяців систему самостійного декларування транспортних засобів, а після цього й інших відносно простих товарів, що переміщують громадяни. Це не тільки спростить процес, але і здешевить його для людини", - пояснив Нефьодов.
Також Держмитслужба працює з контейнерними лініями, які запускають міжнародну моніторингову систему. За допомогою технології блокчейн вона дозволить відслідковувати рух кожного контейнеру по світу.
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