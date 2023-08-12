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ПОЛІТИКА

Кулеба попереджає, що попереду на українців чекає важкий політичний сезон

12 серпня 2023, 09:18
Кулеба попереджає, що попереду на українців чекає важкий політичний сезон
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Перед МЗС і далі стоїть завдання, аби "у росіян земля під ногами палала у всьому світі".

Майбутній політичний сезон у світі може виявитися непростим для України в дипломатичному сенсі, оскільки в різних державах звучатимуть заклики щодо нібито необхідності переговорів з рф.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком.

Причина - заклики сісти за стіл перемовин з росією, ці "голоси", найімовірніше, будуть лунати восени з різних країн світу. 

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.

За словами міністра, під час зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив перед ними різні завдання. Вони стосувалися і проведення саміту формули миру, і залучення меценатів до процесу відбудови України, і відновлення зернових коридорів. Тож на осінь заплановано ще й багато важливих міжнародних самітів, на яких Києву потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.

Ба більше, перед дипломатами продовжує стояти ще одне завдання: зробити так, аби "у росіян земля під ногами палала у всьому світі". 

Раніше міністр заявив, що переговори з росією можливі лише за умови, якщо країна-агресор повністю виведе свої війська з нашої території. Однак ці домовленості не будуть з російським диктатором путіним.

 

війнаКулебапереговори з рф

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