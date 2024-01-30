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Кулеба поставив на місце угорських радикальних політиків, які хочуть забрати Закарпаття

30 січня 2024, 13:57
Кулеба поставив на місце угорських радикальних політиків, які хочуть забрати Закарпаття
Фото: Укрінформ
Під час зустрічі із угорським колегою Кулеба зачепив скандальну заяву радикального політика про наміри приєднати Закарпаття.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба гостро відповів угорським радикальним політикам, які хочуть "відтяпати" собі Закарпаття. Він попередив, щоб не вийшло так, як із путіним, "який поламав зуби об Україну". 

Про це український дипломат сказав в інтерв'ю Укрінформ.

"Власне, на пресконференції пролунало запитання угорської журналістки про погрози на адресу Угорщини. Але навіщо замовчувати заяву угорського радикального політика з погрозою на адресу України? Тому я й сказав, що якщо путін поламав зуби об Україну, з угорськими правими це станеться й поготів", - прокоментував голова МЗС України.

Нагадаємо, 27 січня лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності через війну. 

Кулебавійна в Україніросія окупантиУгорищна

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