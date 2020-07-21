Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кулеба про атаку на літак МАУ: Іран має пояснити, що сталось

Вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно
В Міністерстві закордонних справ України звинуватили Іран у затягуванні розшифрування "чорних скриньок" після збиття українського літака. У МЗС вимагають прозорого розслідування.
Кулеба про атаку на літак МАУ: Іран має пояснити, що сталось Фото: з відкритих джерел

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає РБК - Україна.

Він зазначив, що вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно.

"Але, я хочу підкреслити, що попри всі пояснення Ірану, ми занадто довго чекали на розшифрування чорних скриньок", - сказав Кулеба.

Він додав, що Україна була готова вжити екстрених заходів. В МЗС закликають до співробітництва та проведення розслідування обставин збиття українського літака.

"Той, хто хоче, той бере робить. Це стосується наших іранських партнерів", - підкреслив очільник МЗС.

За словами Кулеби скриньки були розшифровані в присутності двух українських експертів.

"Іран має пояснити, що сталося", - сказав він.

Нагадаємо, що Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) заявляє про отримання та вивчення "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерану літака МАУ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2020 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.