Кулеба про атаку на літак МАУ: Іран має пояснити, що сталось
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає РБК - Україна.
Він зазначив, що вчора було зчитування "чорних скриньок", яке пройшло успішно.
"Але, я хочу підкреслити, що попри всі пояснення Ірану, ми занадто довго чекали на розшифрування чорних скриньок", - сказав Кулеба.
Він додав, що Україна була готова вжити екстрених заходів. В МЗС закликають до співробітництва та проведення розслідування обставин збиття українського літака.
"Той, хто хоче, той бере робить. Це стосується наших іранських партнерів", - підкреслив очільник МЗС.
За словами Кулеби скриньки були розшифровані в присутності двух українських експертів.
"Іран має пояснити, що сталося", - сказав він.
Нагадаємо, що Французьке Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) заявляє про отримання та вивчення "чорних скриньок" збитого поблизу Тегерану літака МАУ.
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