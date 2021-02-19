Кулеба: Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто
"Ми працюємо над організацією цієї розмови. Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто. Доказом є хоч би моя нещодавня бесіда з держсекретарем Ентоні Блінкеном", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
Як зазначив глава МЗС, напередодні йому надійшов останній звіт із посольства у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації.
"Зокрема, вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Проводиться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови, і я не бачу причин для занепокоєння", - сказав міністр.
Також Кулеба зазначив, що президент США "практично звів до нуля" усі міжнародні контакти й нині здебільшого зосереджений на внутрішніх справах США.
"Ви можете подивитися на сайті Білого дому й побачити, які телефонні розмови останнім часом проводив президент США Джо Байден. І побачите, що кількість його міжнародних контактів зведена практично до нуля. Крім того, Білий дім оголосив, що через карантин зустрічі переводяться в онлайн-режим. Президент Байден наразі справді зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному", - сказав глава МЗС України.
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