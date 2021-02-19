Кулеба: Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто

Робота над організацією розмови між президентами України та США триває попри те, що президент США Джо Байден наразі зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми працюємо над організацією цієї розмови. Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто. Доказом є хоч би моя нещодавня бесіда з держсекретарем Ентоні Блінкеном", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив глава МЗС, напередодні йому надійшов останній звіт із посольства у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації.

"Зокрема, вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Проводиться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови, і я не бачу причин для занепокоєння", - сказав міністр.

Також Кулеба зазначив, що президент США "практично звів до нуля" усі міжнародні контакти й нині здебільшого зосереджений на внутрішніх справах США.

"Ви можете подивитися на сайті Білого дому й побачити, які телефонні розмови останнім часом проводив президент США Джо Байден. І побачите, що кількість його міжнародних контактів зведена практично до нуля. Крім того, Білий дім оголосив, що через карантин зустрічі переводяться в онлайн-режим. Президент Байден наразі справді зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному", - сказав глава МЗС України.

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