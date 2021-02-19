Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кулеба: Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто

президент США "практично звів до нуля" усі міжнародні контакти й нині здебільшого зосереджений на внутрішніх справах
Робота над організацією розмови між президентами України та США триває попри те, що президент США Джо Байден наразі зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Кулеба: Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто Фото: з вільних джерел

"Ми працюємо над організацією цієї розмови. Про брак комунікації між Україною і США говорити не варто. Доказом є хоч би моя нещодавня бесіда з держсекретарем Ентоні Блінкеном", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив глава МЗС, напередодні йому надійшов останній звіт із посольства у Вашингтоні про контакти з представниками нової адміністрації.

"Зокрема, вони обговорювали майбутній контакт між нашими президентами. Проводиться нормальна планова робота, підготовка до цієї розмови, і я не бачу причин для занепокоєння", - сказав міністр.

Також Кулеба зазначив, що президент США "практично звів до нуля" усі міжнародні контакти й нині здебільшого зосереджений на внутрішніх справах США.

"Ви можете подивитися на сайті Білого дому й побачити, які телефонні розмови останнім часом проводив президент США Джо Байден. І побачите, що кількість його міжнародних контактів зведена практично до нуля. Крім того, Білий дім оголосив, що через карантин зустрічі переводяться в онлайн-режим. Президент Байден наразі справді зосереджений на внутрішньополітичному порядку денному", - сказав глава МЗС України.

Читайте також: Жодних загроз безвізу з ЄС немає, - Кулеба

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2021 14:33
ТЕГИ: США, МЗС, Кулеба
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.