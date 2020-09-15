Жодних загроз безвізу з ЄС немає, - Кулеба

Немає жодних ознак, що Україна може повернутися в якесь "братерство" з РФ

Наразі немає жодних загроз безвізу України з Євросоюзом. Необхідні спільні зусилля всіх політичних сил, щоб Україна продовжувала рух до ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, передає РБК - Україна.

За його словами, немає жодних ознак, що Україна може повернутися в якесь "братерство" з РФ.

"Необхідні спільні зусилля всіх політичних сил, аби Україна продовжувала рух до Європейського союзу, рух до НАТО. Завжди буде хтось хто буде бурчати і намагатися це зруйнувати, але ми завжди будемо сильнішими. Тому що за нами, за тими, хто рухає країну на Захід, стоїть український народ. Цей вибір зроблений. І жодних загроз безвізу з ЄС сьогодні немає", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що понад 11,5 мільйонів громадян України отримали закордонний біометричний паспорт за три роки з моменту впровадження безвізового режиму. Безвізовий режим був схвалений Радою Євросоюзу у травні 2017 року.