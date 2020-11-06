Річниця безвізу: за 3 роки майже 12 млн українців отримали біометрику
Про це повідомили у Державній міграційній службі України, передає РБК - Україна.
У ДМСУ додали, що загалом, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів у січні 2015 року було оформлено вже 15 мільйонів цих документів.
У відомстві зазначили, що під час карантину спостерігався спад кількості заяв на оформлення закордонних паспортів, але після послаблення обмежень кількість бажаючих отримати біометрику зростає.
Зазначимо, що використовувати біометричні закордонні паспорти для подорожей до країн Євросоюзу без віз українці отримали змогу 11 червня 2017 року.
Нагадаємо, що розширений до 90 днів впродовж пів року строк безвізового перебування в Аргентині для громадян України почне діяти з 14 березня.
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