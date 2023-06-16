Кулеба про удар по Києву – це меседж Африці

Глава МЗС зазначив, що москва хоче не миру, який пропонуватимуть лідери африканських країн, а війни.

російська ракетна атака на Київ 16 червня в день візиту до столиці України делегації лідерів країн Африки доводить, що москва шукає не миру, а хоче продовження війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. російські ракети - це повідомлення Африці: росія хоче більше війни, а не миру", - написав він у Twitter.

Ракетна атака росіян на Україну відбувається на фоні візиту до Києва делегації президентів та глав уряду країн Африки, які завтра мають відвідати росію та зустрітись із главою кремля владіміром путіном.

Зокрема до столиці України прибули президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафос, президент Замбії Хакаінде Хічілема, президент Сенегалу Макі Салл, Коморських Островів Азалі Ассумані (президент яких очолює Африканський Союз), прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі та глава МЗС Уганди Мелані Жолі.

Завтра делегація планує вирушити до Санкт-Петербурга на зустріч із президентом рф владіміром путіним.

За попередньою інформацією під час атаки рф 16 червня протиповітряна оборона знищила 12 ракет.

- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

- 6 крилатих ракет "Калібр";

- 2 розвідувальних БпЛА.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що усе це збили у повітряному простору Києва та області. Очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів Київщини упали уламки ракети на житловий будинок, є постраждалі.