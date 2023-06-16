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ПОЛІТИКА

Президент ПАР прибув до України

16 червня 2023, 09:26
Президент ПАР прибув до України
джерело nv.ua
У столиці він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса прибув до України у п'ятницю, 16 червня. 

Про це повідомляє адміністрація президента ПАР в Twitter.

Глава ПАР прибув на залізничний вокзал у селищі Немішаєве Київської області. Президента зустрів спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.

Очікується, що у Києві президент ПАР зустрінеться з Володимиром Зеленським.

"Його Високоповажність президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничний вокзал Немішаєве в Україні. Його зустріли спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, африканські лідери, які вже давно анонсували свій "мирний план" щодо війни між росією та Україною, можуть запропонувати Києву та москві низку "заходів зі зміцнення довіри". 

ПАРвізит в Україну

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