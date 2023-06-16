Президент ПАР прибув до України

У столиці він зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса прибув до України у п'ятницю, 16 червня.

Про це повідомляє адміністрація президента ПАР в Twitter.

Глава ПАР прибув на залізничний вокзал у селищі Немішаєве Київської області. Президента зустрів спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.

Очікується, що у Києві президент ПАР зустрінеться з Володимиром Зеленським.

"Його Високоповажність президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничний вокзал Немішаєве в Україні. Його зустріли спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, африканські лідери, які вже давно анонсували свій "мирний план" щодо війни між росією та Україною, можуть запропонувати Києву та москві низку "заходів зі зміцнення довіри".