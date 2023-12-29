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ПОЛІТИКА

Кулеба провів розмову з Боррелем

29 грудня 2023, 19:03
Кулеба провів розмову з Боррелем
Джерело: twitter.com/JosepBorrell
Вони домовились працювати над посиленням ППО України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з верховним представником із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. 

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Під час розмови сторони "домовилися активізувати наші спільні зусилля щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони", повідомив голова МЗС.

Також міністр зазначив, що ключові оборонні пріоритети Києва на 2024 рік – "прискорення постачання артилерійських боєприпасів та усунення всіх бар'єрів для нарощування європейської оборонної промисловості".

"Жозеп поінформував мене, що ЄС вживає заходів для прискорення постачання обіцяної кількості артилерійських боєприпасів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості ЄС", – додав Кулеба.

Окрім того, сторони обговорили майбутній саміт ЄС 1 лютого, на якому, як очікується, буде схвалене виділення 50 мільярдів євро для України на чотири роки.

"У зв'язку з цим я поінформував високого представника, що український уряд сьогодні схвалив план реформ, необхідний для запуску Ukraine Plan", – додав голова МЗС України.

Уряд завершив підготовку "Плану України", який потрібен для отримання фінансової допомоги від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. На своєму останньому засіданні 29 грудня Кабмін затвердив план відновлення, реконструкції та модернізації, який необхідний для отримання фінансування від ЄС в 2024-му та наступні роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до 50 млрд євро протягом чотирьох років, з яких 39 млрд євро підуть на забезпечення макрофінансової стабільності.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель раніше засудив останню ракетну атаку рф на Україну.

КулебаБоррельпідтримка України

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