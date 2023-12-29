ЄС засуджує жорстоку російську ракетну атаку на Україну та обіцяє підтримку(оновлено)

Вранці 29 грудня росія здійснила наймасовіший від початку повномасштабної війни удар з повітря по Україні.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував останню ракетну атаку рф на Україну із численними жертвами і постраждалими.

Про це заявив Боррель у X(Twitter).

За його словами, остання атака була однією з найбільших атак на міста та населення з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це був ще один боягузливий і невибірковий обстріл шкіл, станції метро і лікарні, в результаті якого загинуло щонайменше 16 осіб і кілька отримали поранення. ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", – написав Боррель.

Світові лідери, включаючи посла Великої Британії в Україні Мартина Гарріса та прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас, висловили обурення та визнали атаки рф на цивільну інфраструктуру України як воєнний злочин.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також відреагувала на чергову потужну атаку рф на Україну.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував останню ракетну атаку рф на Україну з численними жертвами і руйнуваннями.

"Жахливі повідомлення з України про безпрецедентні російські авіаудари по школах, житлових будинках, торгових центрах і пологовому будинку. Росія знову вбиває багато цивільних. росія не зупиняється. Єдина правильна відповідь на це: продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово, щоб вона могла захистити себе від цієї триваючої російської агресії", – написав Рютте.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також відреагував на сьогоднішній масований удар росії із застосуванням ракет та дронів-камікадзе на українських містах. Він наголосив, що міжнародні партнери та союзники не дадуть країні-агресору перемогти.

"Ці широкомасштабні напади на міста України показують, що путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети викорінити свободу та демократію. Ми не дамо йому перемогти", - йдеться в публікації.

Також глава британського уряду відзначив важливість подальшої допомоги Україні у відбитті російської агресії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну - скільки завгодно", - написав Сунак.

Вранці 29 грудня росія здійснила наймасовіший від початку повномасштабної війни удар з повітря по Україні. Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що досі захисники не бачили одночасно на моніторах такої кількості ворожих об'єктів. Окупанти запустили по українцях майже усі типи наявних ракет, окрім "Калібрів". Сумарно було випущено 158 цілей. Як наслідок, є загиблі у Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі та у Львові.