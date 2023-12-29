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Посол США відреагувала на ракетну атаку рф

29 грудня 2023, 09:55
Посол США відреагувала на ракетну атаку рф
Фото: СБУ
"Україна потребує фінансування зараз, щоб припинити цей жах",-наголосила Бріджит Брінк.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову потужну атаку рф на Україну.

Про це вона написала у Х (twitter).

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", — написала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, що  сьогодні росія вкотре здіснила масований обстріл України. Є загиблі та постраждалі. 

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