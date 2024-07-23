Кулеба прибув з офіційним візитом до Китаю

За словами українського міністра, у Китаї він шукатиме шляхи щодо справедливого миру.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав свій візит до Китаю.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", - наголосив дипломат.

За його словами, попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.