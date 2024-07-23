Кулеба прибув з офіційним візитом до Китаю
23 липня 2024, 18:08
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За словами українського міністра, у Китаї він шукатиме шляхи щодо справедливого миру.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав свій візит до Китаю.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", - наголосив дипломат.
За його словами, попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.
"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями. Обговоримо і двосторонні відносини. Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - додав Кулеба.