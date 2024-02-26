Кулеба розкрив потенційне використання заморожених активів рф в Європі

Прибуток від російських активів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року склав $2,56 мільярда.

Активи Центрального банку рф заморожені у різних західних юрисдикціях на суму понад $300 млрд. Тільки активів, які "зависли" у Франції, вистачило б, зокрема, для будівництва нової ГЕС замість Каховської.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці для Politico.

"російських активів у Франції ($1,48 млрд) буде достатньо для будівництва нової гідроелектростанції замість української Каховської ГЕС, яку росія зруйнувала минулого літа", - сказав він.

Крім того, як розповів міністр, прибуток від російських активів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року склав $2,56 мільярда.

"На ці гроші можна було б відновити 1223 медичні заклади, у тому числі 384 лікарні та 352 амбулаторні центри, пошкоджені або зруйновані росією. Все це може статися, як тільки з'явиться політична воля - і час для цього прийшов зараз. Це буде того коштувати" , - додав Кулеба.

Крім цього, за даними глави МЗС, заморожених активів у Німеччині (6,5 млрд доларів), Австрії ($1,8 млрд), Ірландії ($2 млрд) та Польщі ($1,13 млрд) буде достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених чи зруйнованих освітніх закладів, у тому числі 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків, та 586 університетів.

"Поточних російських активів у Великій Британії ($23 млрд), Люксембурзі ($6,8 млрд) та Швейцарії ($8,7 млрд) було б достатньо, щоб задовольнити Україну", - уточнив Кулеба.

Він також привітав дії, які досі були вжиті, "щоб змусити росію платити".

Міністр нагадав - 2022 року Канада стала першою країною, яка ухвалила закон, що дозволяє передачу активів, а минулого року Бельгія виступила з ініціативою почати використовувати податкові надходження від російських активів для допомоги Україні.

"А недавнє ухвалення ЄС закону про резервування непередбачених прибутків, одержаних від заморожених активів російського центрального банку, є першим реальним кроком блоку до використання російських активів для фінансування відновлення України", - додав Кулеба.

Він підкреслив, що конфіскувавши російські активи, "інші країни можуть двічі подумати, перш ніж вживати таких актів агресії".

Кулеба також уточнив, що згідно з останнім звітом Світового банку, загальна вартість відновлення України наразі досягла $486 млрд. За оцінками експертів, пряма шкода від війни становить майже $152 млрд.

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