Кулеба розповів про наслідки масового ракетного обстрілу Київщини

Пошкоджено 32 будинки і два об’єкти критичної інфраструктури

Під час вчорашнього ракетного удару рф на Київщині одна людина загинула, 10 поранено, пошкоджено 32 будинки і два об’єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Вчора у нас були втрати: 1 людина загинула в Броварському районі, 10 людей поранено і 6 з них знаходяться в лікарні. Одна людина була у важкому стані, але завдяки роботі лікарів її вдалося перевести в стабільний стан", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що всі постраждалі - це цивільні люди. Як і пошкоджені вчора 32 будинки - також цивільні будівлі.

"Шість пошкоджених будинків, скоріш за все, не будуть підлягати відновленню або це буде капітальний ремонт. Інші будинки, ми бачимо по пошкодженнях, що це буде поточний або капітальний ремонт, і ми їх точно відновимо", – зауважив очільник КОВА.

Він наголосив, що з пошкодженнями зараз на місці працює місцева влада. Якщо людина втратила житло, будуть надаватись пропозиції, де людина може знаходитися, поки буде відбуватись відновлення. А тим людям, у яких пошкодження виключно механічні, допомога буде надаватися органами місцевого самоврядування одразу на місці.

Також Кулеба поінформував, що, за офіційними даними, в області перебуває більш як 100 тис. внутрішньо переміщених осіб. Вони перебувають переважно на півдні області - Білоцерківський, Обухівський, Фастівський райони. "Їм надаються державні соцвиплати. Щодо розселення – ми надали їм можливість розміщуватися в пансіонатах Київської області. Всім людям, які будуть зимувати в Київській області, - і ВПО, і іншим жителям області, які також постраждали від російської агресії, буде надана максимальна допомога. Ми працюємо з органами місцевого самоврядування, щоб в кожній будівлі знати і розуміти проблемні питання, допомагати кожній оселі", – підкреслив Кулеба.