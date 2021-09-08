Кулеба розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом

У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання

В ході візиту Президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати, запланованого на 30 серпня, будуть обговорюватися три блоки питань: політичний, економічний та безпековий.

Про це в неділю, 8 серпня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами дипломата, в політичному блоці сторони обговорять стратегічне партнерство.

"У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання", - заявив міністр.

Він додав, що другим блоком питань буде безпека.

"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна", - заявив Кулеба.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема американських інвестицій в Україну. Кулеба зазначив, що наша країна має намір заявити про готовність до збільшення долі американських інвестицій в економіку.

"Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони", - додав Кулеба.

4 – 5 серпня Єрмак та Кулеба здійснили поїздку до Вашингтона у рамках підготовки візиту до США Президента Володимира Зеленського, який відбудеться наприкінці серпня.