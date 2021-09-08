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Кулеба розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом

У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання
В ході візиту Президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати, запланованого на 30 серпня, будуть обговорюватися три блоки питань: політичний, економічний та безпековий.
Кулеба розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом Фото: з вільних джерел
Про це в неділю, 8 серпня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24.
 
За словами дипломата, в політичному блоці сторони обговорять стратегічне партнерство.
 
"У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання", - заявив міністр.
 
Він додав, що другим блоком питань буде безпека.
 
"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна", - заявив Кулеба.
 
В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема американських інвестицій в Україну. Кулеба зазначив, що наша країна має намір заявити про готовність до збільшення долі американських інвестицій в економіку.
 
"Ми можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони", - додав Кулеба.
 
4 – 5 серпня Єрмак та Кулеба здійснили поїздку до Вашингтона у рамках підготовки візиту до США Президента Володимира Зеленського, який відбудеться наприкінці серпня.
 
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09 08 2021 11:21
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