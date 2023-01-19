Кулеба та Резніков звернулись до країн-партнерів у спільній заяві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Міноборони Олексій Резніков просять союзників терміново надати Україні танки Leopard.

У спільній заяві вони зазначають, що рф все ще має кількісну перевагу на полі бою - і в особовому складі, і в озброєнні, і в техніці.

До того ж наступ ворога на Донбасі продовжується. Міністри зазначають, що загроза нового повномасштабного вторгнення є реальною, позаяк Кремль налаштований на нову ескалацію.

Тож Кулеба та Резніков просять посилити військову допомогу Україні сучасною маневреною бойовою технікою та західними танками.

За їх словами, Challenger 2 від Британії - це дуже добре, але ЗСУ необхідні німецькі танки. Вони є у Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції. Ці країни можуть допомогти нашій державі захистити свою територіальну цілісність, йдеться у зверненні.

"Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та внести свої практичні внески до цієї ініціативи. Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека", — сказано в заяві.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не ухвалив рішення про постачання Українці танків Leopard, що гальмує їх надходження й з інших країн, які на це вже погодилися. Видання Süddeutsche Zeitung пише, що німецький лідер готовий підтримати надання нам такої допомоги, якщо США також погодять відправлення ЗСУ своїх танків.