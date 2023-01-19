Матеріали:
Теми:

Кулеба та Резніков звернулись до країн-партнерів у спільній заяві

19 січня 2023, 12:10
Кулеба та Резніков звернулись до країн-партнерів у спільній заяві
джерело ua-football.com
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та глава Міноборони Олексій Резніков просять союзників терміново надати Україні танки Leopard.

У спільній заяві вони зазначають, що рф все ще має кількісну перевагу на полі бою - і в особовому складі, і в озброєнні, і в техніці. 

До того ж наступ ворога на Донбасі продовжується. Міністри зазначають, що загроза нового повномасштабного вторгнення є реальною, позаяк Кремль налаштований на нову ескалацію. 

Тож Кулеба та Резніков просять посилити військову допомогу Україні сучасною маневреною бойовою технікою та західними танками. 

За їх словами, Challenger 2 від Британії - це дуже добре, але ЗСУ необхідні німецькі танки. Вони є у Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції. Ці країни можуть допомогти нашій державі захистити свою територіальну цілісність, йдеться у зверненні.

"Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та внести свої практичні внески до цієї ініціативи. Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека", — сказано в заяві.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не ухвалив рішення про постачання Українці танків Leopard, що гальмує їх надходження й з інших країн, які на це вже погодилися. Видання Süddeutsche Zeitung пише, що німецький лідер готовий підтримати надання нам такої допомоги, якщо США також погодять відправлення ЗСУ своїх танків

війназаяваРезніковКулеба

Останні матеріали

російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
російський шпигун чи український герой? Дивна смерть Дениса Кірєєва – Wall Street Journal
Переклад iPress – 19 січня 2023, 10:58
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип
Політика
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 18 січня 2023, 16:57
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Політика
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Переклад iPress – 18 січня 2023, 11:36
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 18 січня 2023, 09:38
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється