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ПОЛІТИКА

Шольц повідомив Байдену умову постачання танків в Україну – ЗМІ

19 січня 2023, 08:20
Шольц повідомив Байдену умову постачання танків в Україну – ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні - якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams.

Про це, як повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Деталей дискусії двох лідерів видання не наводить, та зазначає, що Байден, вочевидь, не взяв на себе жодних зобов'язань під час розмови.

"Очевидно, США вимагають від канцлера не лише дозволити іншим країнам постачати бойові танки Leopard 2, якщо Німеччина братиме участь у таких поставках, але й самі постачатимуть певну кількість танків", – йдеться в матеріалі.

Останнім часом тиск на Німеччину з боку інших країн ЄС значно посилився, оскільки танки Leopard 2 – німецького виробництва, й тому Берлін повинен давати згоду на їхній реекспорт. Очікується, що відповідне рішення може бути ухвалене до засідання Контактної групи з питань оборони України цієї п'ятниці.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини цього тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Нагадаємо, Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator.

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