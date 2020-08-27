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Кулеба та заступник Помпео обговорили стратегічне партнерство України й США

На зустрічі обговорювали стратегічне партнерство між країнами у низці сфер та ситуацію у Білорусі
Міністр закордонних справ України та заступник держсекретаря США Стівен Біген провели зустріч у Києві.
Кулеба та заступник Помпео обговорили стратегічне партнерство України й США Майк Помпео. Фото: АР

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.

На зустрічі обговорювали стратегічне партнерство між країнами у низці сфер та ситуацію у Білорусі.

"Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі", - написав він.

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27 08 2020 12:11
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