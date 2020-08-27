ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України та заступник держсекретаря США Стівен Біген провели зустріч у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба та заступник Помпео обговорили стратегічне партнерство України й США
На зустрічі обговорювали стратегічне партнерство між країнами у низці сфер та ситуацію у Білорусі
Майк Помпео. Фото: АР
Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Twitter.
На зустрічі обговорювали стратегічне партнерство між країнами у низці сфер та ситуацію у Білорусі.
"Радий вітати заступника Державного секретаря США Стівена Біґена у Києві. Ми детально обговорили подальший розвиток стратегічного партнерства між Україною і США в галузях безпеки, енергетики, реформ, торгівлі та інвестицій, а також обмінялися баченням щодо ситуації у Білорусі", - написав він.
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