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Українські ініціативи по оновленню Угоди про асоціацію будуть готові в грудні - Шмигаль

Шмигаль також висловив очікування, що найближчим часом вдасться завершити процес укладення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС
Тим часом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина 24 серпня заявила, що уряд планує "уже в жовтні запропонувати європейцям своє амбітне бачення" змін Угоди про асоціацію.
Українські ініціативи по оновленню Угоди про асоціацію будуть готові в грудні - Шмигаль Фото: uazmi.org

Уряд планує в грудні цього року представити Євросоюзу пропозиції з оновлення Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал. 

"Наразі за дорученням президента уряд готує концепцію оновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин із ЄС. Уряд має на меті врахувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС", - зазначив Денис Шмигаль. 

Глава уряду додав, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час засідання Ради асоціації в грудні цього року.

Шмигаль також висловив очікування, що найближчим часом вдасться завершити процес укладення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Тим часом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина 24 серпня заявила, що уряд планує "уже в жовтні запропонувати європейцям своє амбітне бачення" змін Угоди про асоціацію.

1 жовтня заплановане проведення саміту Україна-ЄС, де очікується обговорення оновлення Угоди про асоціацію. Раніше Стефанішина розповідала, що саме уряд хоче змінити в Угоді.

Нагадаємо, що Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною

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25 08 2020 17:12
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