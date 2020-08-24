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Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною

Схвалений пакет включає 21 пропозицію Раді ЄС, що забезпечать більш зручні правила походження в торгових угодах ЄС з більшістю сусідніх країн
"Сьогоднішні пропозиції модернізують преференційні торговельні угоди ЄС з 20 торговими партнерами з Пан-Євро-Мед, роблячи відповідні "правила походження" в цих угодах більш гнучкими і зручними для бізнесу", - сказано у повідомленні комісії.
Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Європейська комісія у понеділок прийняла пакет пропозицій, спрямованих на збільшення торгівлі між Європейським Союзом і країнами, які використовують конвенцію Пан-Євро-Мед, серед яких і Україна. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.  

"Сьогоднішні пропозиції модернізують преференційні торговельні угоди ЄС з 20 торговими партнерами з Пан-Євро-Мед, роблячи відповідні "правила походження" в цих угодах більш гнучкими і зручними для бізнесу", - сказано у повідомленні комісії.

Окрім України, ці пропозиції вносять поправки в двосторонні угоди ЄС з наступними: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Фарерські острови, Туреччина, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Палестина, Грузія, Молдова, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Косово.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, для полегшення торгівлі та економічної діяльності між ЄС і нашими сусідами в Євро-середземноморському регіоні, а також для сприяння регіональної інтеграції", - прокоментував Паоло Джентілоні, єврокомісар з питань економіки.

Схвалений пакет включає 21 пропозицію Раді ЄС, що забезпечать більш зручні правила походження в торгових угодах ЄС з більшістю сусідніх країн.

"Правила походження" є необхідними в рамках будь-якої торгової угоди, оскільки вони визначають, які товари можуть користуватися преференційним режимом. При дотриманні всіх необхідних вимог товари з преференційним походженням можуть ввозитися з більш низькими ставками мит або навіть з нульовою ставкою, в залежності від режиму преференційного тарифу.

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24 08 2020 15:57
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