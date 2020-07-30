Стимулювання економіки: Петрашко обговорив співпрацю з представником Єврокомісії
Про це повідмляє "Укрінформ", посилаючись на "Урядовий портал".
"Ігор Петрашко обговорив з представником Єврокомісії аспекти співпраці щодо стимулювання економіки", - йдеться у повідомленні.
Зокрема зазначається, що 29 липня у форматі відеоконференції відбулася зустріч міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Головою Групи підтримки України - заступником Генерального директора Генерального Директорату з питань політики сусідства та розширення Європейської Комісії Катериною Матерновою.
У заході взяли участь представники Представництва ЄС в Україні, які відповідають за економічну співпрацю та аграрний напрямок.
Міністр висловив вдячність ЄС за постійну і вагому підтримку економічної стабільності України. Також він розповів про впровадження та стан реалізації комплексної Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків COVID-19, яку було розроблено урядом.
Крім того, в ході розмови сторони обговорили поточний стан проведення земельної реформи в Україні, механізми підтримки малого і середнього бізнесу, розвиток і підтримку фермерства та інші важливі питання.
Нагадаємо, що Мінекономіки України прогнозує зростання ВВП у 2021 році на 4,6% за інфляції 7,3%
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