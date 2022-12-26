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ПОЛІТИКА

Кулеба: У лютому Україна хоче провести мирний саміт в ООН

26 грудня 2022, 21:27
Кулеба: У лютому Україна хоче провести мирний саміт в ООН
Фото: РБК-Україна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне провести мирний саміт до кінця лютого 2023 року в Організації Об’єднаних Націй за участю Генерального секретаря Антоніу Гутерріша.
Про це голова МЗС України сказав в інтервʼю Associated Press.
 
Кулеба також зазначив, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році, і додав, що дипломатія завжди відіграє важливу роль.
 
"Будь-яка війна закінчується дипломатичним шляхом. Будь-яка війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів", — сказав він.
 
Відповідаючи на запитання про те, чи запрошуватимуть на саміт росію, Кулеба зазначив, що спочатку ця країна має відповідати в міжнародному суді за воєнні злочини.
 
Він також висловився за участь Антоніу Гутерріша в мирному саміті.
 
"Він проявив себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, і, що найважливіше, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі", — сказав голова МЗС України.
 
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