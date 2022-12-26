Кулеба: У лютому Україна хоче провести мирний саміт в ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне провести мирний саміт до кінця лютого 2023 року в Організації Об’єднаних Націй за участю Генерального секретаря Антоніу Гутерріша.

Про це голова МЗС України сказав в інтервʼю Associated Press.

Кулеба також зазначив, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році, і додав, що дипломатія завжди відіграє важливу роль.

"Будь-яка війна закінчується дипломатичним шляхом. Будь-яка війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи запрошуватимуть на саміт росію, Кулеба зазначив, що спочатку ця країна має відповідати в міжнародному суді за воєнні злочини.

Він також висловився за участь Антоніу Гутерріша в мирному саміті.

"Він проявив себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, і, що найважливіше, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі", — сказав голова МЗС України.