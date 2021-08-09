ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде основним союзником Сполучених Штатів Америки в НАТО, а не поза ним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба: Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза Альянсом
Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою Сполучених Штатів щодо зміцнення обороноздатності України
Фото: з вільних джерел
Про це він сказав у коментарі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
"Під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою Сполучених Штатів щодо зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду зі США у сфері безпеки та оборони, яка за низкою параметрів є амбітнішою за статус основного союзника поза НАТО. Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО", - заявив Кулеба.
Міністр додав, що для цього втілюється цілісна стратегія зовнішньої політики, створюється система альянсів заради безпеки України, поглиблюється взаємодія зі стратегічними партнерами.
Як раніше повідомляла "Українська правда", спікер Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.
Фракція "Слуги народу" вже заявила, що не голосуватиме за цю ініціативу.
Раніше посол України у США Оксана Маркарова застерегла депутатів Верховної ради у зв’язку з їхнім наміром просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО.
"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.
Аналогічні застереження висловила і віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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