Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кулеба: Україна не піде на жодні особливі статуси Донбасу за російським сценарієм

"Ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив він
Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України.
Кулеба: Україна не піде на жодні особливі статуси Донбасу за російським сценарієм Фото: з відкритих джерел

На переговорах щодо Донбасу Україна не піде на прямий діалог з окупаційними адміністраціями РФ, чого домагаються в Москві.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візиту української делегації до Берліна, повідомляє "Європейська правда".

"Україна не буде переходити червоні лінії свого суверенітету і територіальної цілісності. Ми не підемо на прямий діалог з окупаційними адміністраціями. Ми не підемо на вигадану Кремлем федералізацію. Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій", - написав Кулеба.

Міністр додав, що Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України.

"Але ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив він.

Глава МЗС зазначив: вкрай важливо, що з вуст його німецького колеги Гайко Мааса прозвучало - спочатку припинення бойових дій на Донбасі, а потім все інше. "Тобто наші погляди на принцип "Спершу безпека" збігаються", - додав він.

Нагадаємо, що міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2020 10:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.