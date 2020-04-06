Кулеба: Україна не піде на жодні особливі статуси Донбасу за російським сценарієм

"Ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив він

Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України.

На переговорах щодо Донбасу Україна не піде на прямий діалог з окупаційними адміністраціями РФ, чого домагаються в Москві.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візиту української делегації до Берліна, повідомляє "Європейська правда".

"Україна не буде переходити червоні лінії свого суверенітету і територіальної цілісності. Ми не підемо на прямий діалог з окупаційними адміністраціями. Ми не підемо на вигадану Кремлем федералізацію. Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій", - написав Кулеба.

Міністр додав, що Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України.

"Але ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив він.

Глава МЗС зазначив: вкрай важливо, що з вуст його німецького колеги Гайко Мааса прозвучало - спочатку припинення бойових дій на Донбасі, а потім все інше. "Тобто наші погляди на принцип "Спершу безпека" збігаються", - додав він.

Нагадаємо, що міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії