Кулеба: Україна не піде на жодні особливі статуси Донбасу за російським сценарієм
На переговорах щодо Донбасу Україна не піде на прямий діалог з окупаційними адміністраціями РФ, чого домагаються в Москві.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками візиту української делегації до Берліна, повідомляє "Європейська правда".
"Україна не буде переходити червоні лінії свого суверенітету і територіальної цілісності. Ми не підемо на прямий діалог з окупаційними адміністраціями. Ми не підемо на вигадану Кремлем федералізацію. Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій", - написав Кулеба.
Міністр додав, що Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України.
"Але ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет", - підкреслив він.
Глава МЗС зазначив: вкрай важливо, що з вуст його німецького колеги Гайко Мааса прозвучало - спочатку припинення бойових дій на Донбасі, а потім все інше. "Тобто наші погляди на принцип "Спершу безпека" збігаються", - додав він.
Нагадаємо, що міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії
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