Міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії
Терміни проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" залежать від подальшої епідеміологічної ситуації у світі.
Про це заявив глава Німеччини Гайко Маас у Берліні на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, пише "Українська правда".
"Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою", - сказав Маас.
Він також заявив, під час головування Німеччини в ЄС, яке почнеться 1 липня, одним з важливих питань будуть стосунки з країнами "Східного партнерства".
"Україна буде важливим аспектом. Ми не лише продовжимо пошук шляхів, як досягти миру в Україні, ми також будемо допомагати з реформами", - додав міністр.
Своєю чергою Кулеба повідомив про домовленість провести "нормандські" переговори на рівні міністрів.
"Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів, вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати рішення, які можуть принести мир на Донбасі", - сказав міністр.
Кулеба не уточнив, чи буде це особиста зустріч міністрів, або ж у вигляді відеоконференції.
Нагадаємо, що Зеленський готовий до "нормандської зустрічі" і по відеоконференції
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі