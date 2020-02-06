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Міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії

"Україна буде важливим аспектом"
"Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою", - сказав Маас.
Міністри "Нормандії" проведуть переговори, саміт залежить від пандемії Фото: з вільних джерел

Терміни проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" залежать від подальшої епідеміологічної ситуації у світі.

Про це заявив глава Німеччини Гайко Маас у Берліні на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою, пише "Українська правда".

"Що стосується саміту, все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація з пандемією. Конфлікт на сході України для ЄС залишається важливою темою", - сказав Маас.

Він також заявив, під час головування Німеччини в ЄС, яке почнеться 1 липня, одним з важливих питань будуть стосунки з країнами "Східного партнерства".

"Україна буде важливим аспектом. Ми не лише продовжимо пошук шляхів, як досягти миру в Україні, ми також будемо допомагати з реформами", - додав міністр.

Своєю чергою Кулеба повідомив про домовленість провести "нормандські" переговори на рівні міністрів.

"Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів, вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати рішення, які можуть принести мир на Донбасі", - сказав міністр.

Кулеба не уточнив, чи буде це особиста зустріч міністрів, або ж у вигляді відеоконференції.

Нагадаємо, що Зеленський готовий до "нормандської зустрічі" і по відеоконференції 

 

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02 06 2020 15:03
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